'Ucuz araba' oyunu: 'TMSF çalışanıyız' diyerek dolandırdılar

03 Ocak 2023 Salı, 12:35

İstanbul’da, 2018’in ağustos ayında yaşanan dolandırıcılık olayında iddiaya göre Faruk Özbir, Kamuran Demir ve Ömer Enes Çırçır isimli 3 şüpheli, kendilerini TMSF çalışanı olarak tanıtarak, TMSF’de el konulan arabaların satışına ait ihalelere kapalı zarf usulü ile katılımlarını sağlayabileceğini ve bu arabalardan almalarına aracılık edebileceklerini söyleyerek M.D. ile M.G.’yi toplamda 30 bin TL dolandırdı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, şüphelilerin TMSF’de çalıştığına inanan M.D. ile M.G., araç satışına ilişkin teklif vermek için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Şüphelilere toplam 30 bin lira para veren M.D. ile M.G., herhangi bir icra dairesinin adının yazmadığı bir belge aldı. Belgeleri aldıktan sonra işlemlerinin tamamlandığını düşünerek adliyeden ayrılan M.D. ile M.G., bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVUNMALARINDA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren şüphelilerden Kamuran Demir, dolandırıcılık eylemini diğer şüpheli Ömer Enes Çırçır’ın yaptığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Şüpheli Ömer Enes Çırçır ise tüm eylemleri Kamuran Demir’in gerçekleştirdiğini ve kendisini tehdit ettiği için bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Diğer şüpheli Faruk Özbir ise verdiği ifadede olayla bir ilgisinin olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

2 YILDAN 7 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kendilerini TMSF çalışanı olarak tanıttıkları ve hileli hareketlerle müştekilerden toplamda 30 bin TL para alarak menfaat elde ettikleri kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin üzerlerine atılı “kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söyleyerek dolandırıcılık” suçunu iştirak halinde işledikleri ve bu suçu 2 kişiye karşı işledikleri için de suçun iki kez işlendiği belirtildi. Şüphelilerin ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

PARAYI GERİ ÖDEDİKLERİ VE MAHKEMEDEKİ İYİ HALLERİ NEDENİYLE CEZADA İNDİRİM YAPILDI

İddianame, gönderildiği İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 13 Ekim 2022 tarihinde karara bağlanan davada sanıklar Faruk Özbir, Kamuran Demir ve Ömer Enes Çırçır, M.D. ile M.G.’ye karşı işledikleri “nitelikli dolandırıcılık” suçundan önce ayrı ayrı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HER BİR SANIĞA 5 YIL HAPİS CEZASI

Sanıkların, yargılama sürecinde mağdurların zararlarını karşıladıklarını belirten mahkeme, duruşmalardaki iyi hallerini de dikkate alarak sanıklar hakkında iyi hal indirimi uyguladı. Heyet, sonuçta her bir sanığa 5'er yıl hapis ve 37 bin 480 TL adli para cezası verdi.