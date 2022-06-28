CHP'li Pekşen: Sedat Peker hazırlık yapmış

28 Haziran 2022 Salı, 11:24

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker'in siyasetçiler ve iş insanlarına yönelik suç ifşaları, gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu'nun TELE1'de yayımlanan 'Anında Manşet' programında konuşuldu.

CHP'nin hukukçu isimlerinden eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Mollaveisoğlu'nun Peker'in ifşa videolarına ilişkin sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Pekşen, Peker'in ileride tanık koruma programı kapsamına alınabileceğini söyledi.

Pekşen, Mollaveisoğlu'nun 'Sedat Peker'in videoları şantaj mıdır? " sorusu üzerine şunları söyledi:

"Peker’in anlatımlarında aslında çok geniş bir yelpaze var. Bazılarında doğrudan bir suç ihbarında bulunuyor. Yani diyor ki, 'ben bu suçun içinde değilim'. 'Uyuşturucu falan, ben hiç hayatımda uyuşturucu işine bulaşmadım, bulaşan insanı da sevmem' diyor. Burada bir ihbarda bulunuyor. Sonra, tanık olarak sahip olduğu bilgileri paylaşıyor. Diyor ki bazı bilgilerde 'şu cinayet böyle oldu, şu şöyle oldu, ben bunlara tanığım' diyor. Bazılarında doğrudan suça iştirak ettiğini söylüyor. Bazılarında ise yargılanmamaya yönelik bir hukuksal sürecin başlatılması için beyanda bulunuyor. "

PEKŞEN: SEDAT PEKER HAZIRLIK YAPMIŞ

CHP'li Pekşen, Sedat Peker'in yargılanmamaya yönelik planlarının olduğunu söyleyerek, "Suçun ifşası, suçun açığa çıkması yönünde anlatımlarda bulunuyor. Bunların bazılarından dolayı kendisi suçun içinde olsa dahi ceza yargılama yasasında suçun ortaya çıkmasına katkı sağlayıp soruşturma açılmadan önce bu konuda ihbarda bulunanların yargılanmama muafiyetleri var." dedi.

Tuncay Mollaveisoğlu'nun tanık koruma yasasının ABD’de de çok sık işletilen bir yasa olduğunu anımsatması üzerine Pekşen şu ifadeleri kullandı:

"Bizde de var bu yasa. Kendisi bu konularda anlaşılan o ki belli bir hazırlık yapmış. Yani rastgele bir söylemde bulunmuyor. Bu söylemde bulunurken bir hukuki süreci ön görerek o etrafta bu söylemleri yapmaya çalışıyor. Hukukçu olarak gördüğüm şey şu; tanık koruma programı kapsamına alınması gereken bana göre son yıllardaki en önemli iddiaları ortaya koyan, deşifre eden ve delillendirilen tanık olarak görüyorum. Mutlaka ileride savcıların da Peker'in söylediklerini bir tanık koruma programı içerisinde, diğer suçlarla birlikte mutlaka yargının içerisinde önemseyeceğini düşünüyorum."

Özel yaşamı deşifre eden görüntülerden yayıncılık ilkeleri gereği uzak durulması gerektiğini söyleyen Mollaveisoğlu ise Peker’in uyuşturucu ticaretinden kayıp silahlara ve faili meçhul cinayetlere kadar büyük suç ifşa ve iddialarının savcılar tarafından hâlâ soruşturulmadığını söyledi.