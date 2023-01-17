Uğur Dündar'dan SADAT krizine ilişkin yeni açıklama

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 00:05

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 00:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu TV100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verilmişti.

Tepki çeken reklamın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan program sunucusu Uğur Dündar, ilgili bölümde bir aydır SADAT reklamının kullanıldığını, yayında 8 saniye yer aldığını ve televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırıldığını söylemişti.

UĞUR DÜNDAR: KILIÇDAROĞLU YENİ BİR SÖYLEŞİ İÇİN SÖZ VERDİ

Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve bir başka söyleşi için söz aldığını duyurdu.

Dündar, paylaşımında şunları kaydetti:

CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. TV100 ve bana karşı en ufak kırgınlığı bulunmadığını, çok amaçlı kumpasın farkında olduğunu belirtti. Röportajı çok beğendiğini söyledi ve yeni bir söyleşi için de söz verdi. Bu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve benim SADAT'a golümüz olsun!