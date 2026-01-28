Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğur Mumcu Berlin'de anıldı... Özge Mumcu Aybars: 'Babamın fikirleri herkesin kalbinde ve belleğinde yaşıyor'

28.01.2026 18:01:00
ANKA
Aydınlanmanın yılmaz savaşçısı yazarımız araştırmacı Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında Berlin’de anıldı. Etkinlikte konuşan Özge Mumcu Aybars, babasının özgürlük, demokrasi ve hukuk mücadelesine dikkat çekerek “Babamın fikirleri, izleri herkesin kalbinde ve belleğinde yaşıyor” dedi.

24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle katledilen gazetemiz yazarı ve hukukçu Uğur Mumcu, Berlin’de düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Sosyal Demokratlar Derneği (HDB) tarafından IG Metall salonunda gerçekleştirilen anma toplantısına Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars konuşmacı olarak katıldı.

Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren aydınlar için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma törenin açılış konuşmasını HDB Eş Başkanı Alev Ayhan yaptı.

Ayhan, Mumcu’nun 1978’de HDB Genel Kurulu’na katıldığını ve ölene kadar dernekle yakın bir ilişki sürdürdüğünü vurguladı. Ayhan, Mumcu’nun 1992’deki HDB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın görüntülerinin değerli bir anı olduğunu kaydetti.

Image

"BABAMIN BIRAKTIĞI İZ, OLAYLARIN DERİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars da konuşmasında, sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü ancak patlamanın gerçekleştiği gün henüz 11,5 yaşında bir çocuk olduğunu anlattı. O günün kendisi için hayatı altüst eden bir deneyim olduğunu ifade eden Aybars, “Bir anda kendimi kameraların önünde, cenaze töreninde ve her zaman başka bir yerde buldum. Uzunca bir süre bu konuyu konuşamadım. Bugün sizlerle paylaşabiliyorsam, zaman sayesindedir. Babamın sizlerde bıraktığı iz, Türkiye’de yaşanan olayların derinliğini gösteriyor. Herkesin kalbinde ve belleğinde yaşıyor” dedi.

Mumcu’nun HDB ile olan yakın ilişkisine dikkat çeken Aybars, babasının çok çalışkan bir insan olduğunu, 25 kitap bıraktığını ve haftanın 6 günü Cumhuriyet gazetesinde yazdığını belirtti. 1987’den sonra üzerinde çalıştığı eserlerden birinin İslami örgütlerin finansal yapılanmasını anlattığı Rabıta, diğerinin ise ölümünden sonra yayınlanan ve tamamlayamadığı "Kürt Dosyası" olduğunu söyledi.

Mumcu’nun araştırmacı gazeteciliğe uzanan yaşam öyküsüne de değinen Aybars, babasının hukuk fakültesinde asistan olarak çalışırken açılan bir soruşturma sonrası askerliği sakıncalı olarak yapıp, “Sakıncalı Piyade” adlı kitabını yazdığını ifade etti. Aybars, “Babam esprili bir insandı. Gazeteciliğe Anka Ajansı’nda başladı, daha sonra Altan Öymen’le çalıştı. Yahya Demirel’in sunta kaçakçılığı ve hayali ihracatını tespit etti. 1979’da Abdi İpekçi cinayetini araştırmaya başladı. Mehmet Ali Ağca ve Abdullah Çatlı olaylarıyla soruşturmacı gazeteciliğe adım attı” dedi.

"ORTAK NOKTAMIZ AYDINLANMACI, ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUK DEVLETİYDİ"

HDB Başkanı ve HDF Onursal Başkanı Ahmet İyidirli ise Mumcu’nun HDF ile yoğun ilişkisine dikkat çekti. 1990’lı yılları gazetecilere, aydınlara ve Kürtlere yönelik cinayetlerin yoğunlaştığı yıllar olarak tanımlayan İyidirli, Abdi İpekçi ile başlayan sürecin Uğur Mumcu’nun da aralarında bulunduğu birçok aydını kapsadığını belirtti.

İyidirli, “Ortak noktamız aydınlanmacı, Cumhuriyet ilkeleri ışığında laik, demokratik ve özgürlükçü bir hukuk devleti yaratma arzusuydu” dedi. Mumcu’nun 12 Eylül öncesi ve sonrası dönemdeki dik duruşunu hatırlatan İyidirli, günümüzde hukuk devletinin, parlamentonun ve ekonomik düzenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu, ancak demokrasi, laiklik ve hukuk devleti savunucularının sonunda kazanacağının altını çizdi.

