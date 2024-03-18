Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na zor soru: 'AnadoluJet'in ismi neden Ajet olarak değiştirildi?'
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AnadoluJet’in isminin neden “Ajet” olarak değiştirildiği sorusunu Meclis gündemine taşıdı. Karasu, "Nerede kaldı sizin milliliğiniz?” diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle verdiği önergede, AnadoluJet’in isminin neden “Ajet” olarak değiştirildiğini sordu.
Karasu, “AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney
Kıbrıs Rum Kesimi’nde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye
utanmıyor musunuz? Nerede kaldı sizin milliliğiniz?” ifadelerini kullandı.
Karasu adı, AnadoluJet iken “Ajet” ismini alan ve kurumsal
yapısı değiştirilen AnadoluJet’teki değişimleri Meclis gündemine taşıdı.
“Anadolu” isminden neden vazgeçildiğini soran Karasu,
“AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde
faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye utanmıyor musunuz? Nerede
kaldı sizin milliliğiniz?” diye sordu.
Karasu, özelleştirme iddialarını da gündeme getirdi.
“ÇALIŞANLAR BÜYÜK ENDİŞEYE SAHİP”
Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun
cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, 2008 yılında
Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası olarak kurulan AnadoluJet’in 2023 yılı
Kasım ayında pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini
yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı
Anonim Şirketi altında devam ettirme kararı aldığını hatırlattı.
Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki THY’nin satışa çıkarılmaya
hazırlandığı iddialarının sektörde dile getirildiğini aktaran Karasu,
“Yıllardır çarpık özelleştirme uygulamalarıyla çalışanların mağdur edildiği
ülkemizde, stratejik ve çok ciddi tecrübe birikimi gerektiren THY’de ve Ajet’te
çalışanlar büyük bir endişeye sahiptir” ifadelerini kullandı.
Karasu, önergesinde şu soruları yönetti:
“AJet’in ismi nereden gelmektedir? ‘Anadolu’ isminden
vazgeçilmesinin gerekçesi nedir? Yeni şirkete AJet adı verilirken 14 Ağustos
2005 tarihinde Atina’da düşen Helios Airways adını taşıyan, ancak daha sonra
adını Ajet olarak değiştiren, ilerleyen yıllarda da faaliyetlerini sonlandıran
Güney Kıbrıs Rum Kesimi havayolu firmasıyla aynı adın verilmesi bir tesadüf
müdür? Değil ise gerekçesi nedir? Şirkete isim verilmeden önce herhangi bir
araştırma yapılmış mıdır? AJet isminin ve yeni şirketin kurumsal logosu için
herhangi bir reklam ajansı ile bir anlaşma yapılmış mıdır? Yapılmış bu firmanın
adı ve anlaşmanın içeriği nedir? Firmaya, yaptığı hangi işlemler için ne kadar
ödeme yapılmıştır?”
"ÖZELLEŞTİRME VEYA SATIŞ Mİ GELİYOR?"
Karasu, yaptığı açıklamada hükümete, “AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye utanmıyor musunuz? Hani nerede sizin milliliğiniz, nerede sizin milliyetçiliğiniz?” sözleri ile tepki gösterdi.
AnadoluJet’teki dönüşümle birlikte kurum çalışanların özlük ve mali haklarında
bir kayıp yaşayıp yaşamadıklarının açıklanmasını isteyen Karasu, önergesinde
çalışanların mağduriyetlerini de dile getirdi.
Önceki adıyla AnadoluJet’in özellikle Anadolu’daki kentlere uçak seferleri düzenlediğini hatırlatan Karasu, bu firmanın veya THY’nin özelleştirilmesi halinde hem çalışanların hem de yararlanan tüm vatandaşların önemli kayıplar yaşayacağına dikkati çekti.
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