Uçak rotadan sapmıştı: Pilotlar hakkında karar verildi

Endonezya’da uçuş sırasında 28 dakika boyunca uyuyakalan ve uçağın rotasından sapmasına neden olan iki pilot geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:59
Uçak rotadan sapmıştı: Pilotlar hakkında karar verildi
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Endonezya’da Batik Havayolları’na ait yolcu uçağının kokpitinde kaptan pilot ve yardımcı pilotun uyuyakalması ülke gündemine oturdu.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, uçuş sırasında pilotların 28 dakika boyunca uyumasıyla ilgili hava yolu firması hakkında soruşturma başlattı.

Hava yolu firması ise 2 pilotun geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Endonezya’da 25 Ocak’ta Kendari şehrinden başkent Jakarta’ya giden ve 153 yolcunun bulunduğu Airbus A320 tipi uçağın pilotları hava trafik kontrolörüne yanıt vermedi.

Son bağlantıdan 28 dakika sonra uçağın kaptan pilotu kontrol merkeziyle bağlantıya geçti. Pilot, kontrol merkezine radyo iletişim problemi yaşandığını ve sorunun çözüldüğünü bildirdi.

Olayın ardından yapılan incelemede iki pilotun da uçuş sırasında uyuyakaldığı ortaya çıktı. Kaptan pilot kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra, yorgun olduğunu belirterek dinlenmek istedi ve uçağın kontrolünü yardımcı pilota devretti.

Ancak yardımcı pilot da o sırada istemsizce uykuya daldı. Bu nedenle uçak dakikalarca rotasından saptı. Kaptan pilot daha sonra uyanarak kuleyle irtibata geçti.

Yardımcı pilot, yetkililerle görüşmesinde bir aylık ikiz bebekleri olduğunu belirterek geceleri uyanmak zorunda kaldığını ve yeterince dinlenemediğini ifade etti.

Uçak herhangi olumsuz bir durum yaşanmadan güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.


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