Ülkeyi ayağa kaldıran katliamı görmediler: Ekrem Karakaya'yı görmediler

07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:19

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzman Doktor Ekrem Karakaya, hastasıyla yaşadığı tartışma sonrası başından vurularak ağır yaralanmıştı. Doktor Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Türkiye çalkalanırken, Konya medyası büyük bir utanca imza attı. Şehrin 2 yerel gazetesi dışında hiçbir gazete olayı manşetine taşımadı.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler 1. sayfalarında katliamı görmezden geldi. Kamouyunu ayağa kaldıran olayı sadece Merhaba Gazetesi ve BBN Haber manşetine taşıdı.