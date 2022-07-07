Ülkeyi ayağa kaldıran katliamı görmediler: Ekrem Karakaya'yı görmediler

Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledilmesi, şehrin yerel medyasında yalnızca iki gazetenin manşetinde yer bulabildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:19
Ülkeyi ayağa kaldıran katliamı görmediler: Ekrem Karakaya'yı görmediler
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Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzman Doktor Ekrem Karakaya, hastasıyla yaşadığı tartışma sonrası başından vurularak ağır yaralanmıştı. Doktor Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Türkiye çalkalanırken, Konya medyası büyük bir utanca imza attı. Şehrin 2 yerel gazetesi dışında hiçbir gazete olayı manşetine taşımadı.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler 1. sayfalarında katliamı görmezden geldi. Kamouyunu ayağa kaldıran olayı sadece Merhaba Gazetesi ve BBN Haber  manşetine taşıdı.

 

 


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