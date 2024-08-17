‘Ülkeyi yol geçen hanına döndürdüler’

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için 1 Eylül’den itibaren vize serbestisi uygulanacağını duyurdu. Türkiye böylece, uzun senelerdir savaş ve çatışmanın ortasında ateş çemberine dönüşmüş Irak’a vize serbestisi uygulayan tek Avrupa ülkesi oldu. Irak ile geçilen vizesiz döneme CHP’den tepki gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Taliban’ın yönettiği Afganistan’ın vize uyguladığı Irak’a Türkiye Cumhuriyeti vize uygulamasını kaldırdı. O ülke ki Türkiye’ye en çok yasa dışı göçmen gönderen ülkelerden birisi. Bunların nereden geldiği, kim olduğu, istihbarat ajanı mıdır, terör örgütü üyesi midir bununla ilgili hiçbir araştırma yapmanıza da gerek yok” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise “Kendi sınırlarında otoritesini tam anlamıyla tesis edememiş ülkelere vize serbestisi verilmesi akıllarda soru işareti uyandırıyor” diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de, AKP iktidarında Türkiye’nin ‘yol geçen hanına’ döndüğüne işaret ederek, “Vizesiz girilen ama tüm dünyaya vize ile giren bir ülkeye dönüştürüldük! Başka ülke vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi verenler, kendi vatandaşına sıra gelince yurt dışı çıkış harcı zammını müjdeliyor” ifadelerini kullandı.