Kastamonu Ülkü Ocakları, basın açıklaması yapılan meydanı 'gül suyu' ile yıkadı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın Kastamonu Nasrullah Meydanı'ndaki basın açıklamasının ardından Kastamonu Ülkü Ocakları, meydana gül suyu döküp yıkadı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 81 ilde eş zamanlı olarak “EYT’liler lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor” sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.
Kastamonu Nasrullah Meydanı'ndaki basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Merkez İlçe Başkanı İlke Karabacak ve CHP'li yurttaşlar da destek verdi.
Basın açıklamasının ardından Kastamonu Ülkü Ocakları, Nasrullah Meydanı'nı gül suyu döküp yıkadı.
Nasrullah Meydanı’nı gül suyu döküp ellerindeki fırçalarla temizleyen ülkücü gençlerin fotoğrafları hem Kastamonu Ülkü Ocakları’na hem de Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Haluk Yakar’a ait sosyal medya hesaplarından, “Nasrullah Meydanı’nda zillete mensup bir grup tarafından ekilmeye çalışılan fitne tohumları gül suyu ile yıkanarak temizlenmiştir. Tarihi ve kültür mirasımız Nasrullah Meydanı milli birlik ve beraberliğimizin temelidir, kirletemezsiniz” notuyla paylaşıldı.
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