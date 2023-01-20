Ülkü Ocakları'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı tehdit

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 20:38

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 20:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti sonrasında yaptığı açıklamada, faillerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu çağrıya "Şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da yüreğinin kaç okka ettiğini göreyim" diye yanıt vermişti.

Toroslar Ülkü Ocakları, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak'ta yapacağı Mersin ziyareti öncesinde Bahçeli'nin bu sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırladı.

MHP lideri Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel başkanının fotoğraflarının olduğu pankartlar ilçenin girişine ve ocak binasına asıldı.

Toroslar Ülkü Ocaklarının resmi Facebook hesabından şu açıklama yapıldı:

"Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim.

Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanlığı olarak, liderimiz Devlet Bahçeli’nin meclisteki sözünü ocağımızın karşısına ve Torosların girişine astık. Bilge liderimiz Sn. Devlet Bahçeli'nin emrinde, yolbaşçımız, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sn. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bir adım gerisinde, var gücümüzle çalışıp mücadelemize devam edeceğiz."