Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına CHP Ankara İl Örgütü’nden tepki: 'Heveslerini kursaklarında bırakacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'de yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık tarafından yapılan basın açıklamasında, gözaltı işleminin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek, sürecin siyasi amaç taşıdığına dikkat çekildi.

'BU OPERASYONLARI BOŞA ÇIKARTACAĞIZ'

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol, bu sabah uzun süredir İzmir’de yürütülen bir soruşturma nedeniyle şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Bu gözaltı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yakın gelecekteki iktidarına yönelik operasyonun bir parçasıdır. Ankara İl Örgütümüz, son yerel seçimlerde en yüksek oy oranlarına ulaşmış bir başarının temsilcisidir.

Hukuk devleti ilkesine sığmayacak şekilde yapılan bu şafak operasyonlarının hukuka olan inancı, adalete olan güveni zedelediğini aylardır ifade ediyoruz. İl Başkanımızı gözaltına alarak, partimizin yükselen grafiğini olumsuza çevirmek istiyorlar. Oysa bütün kamuoyu araştırmalarında, açık ara iktidara yürüdüğümüzü onlar da görüyorlar. Heveslerini kursaklarında bırakacağız.

Bu gözaltının, hepinizin bildiği ve artık alışkanlık haline geldiği üzere Cumhuriyet Halk Partimizin yürüttüğü etkili muhalefeti durdurmak, muhalefete diz çöktürmek amaçlı bir operasyon olduğu açıktır. Hiç kuşkunuz olmasın, partimizin itibarını zedelemek maksatlı yapılan operasyonlar geri tepecektir. Bu operasyonları boşa çıkartacağız.

Sayın Basın Mensupları,

İl başkanımızın ev adresi bellidir. İl Başkanlığımızın adresi de bellidir. Her gün gerçekleştirdiği siyasal faaliyetler nedeniyle kamunun önünde, bilinen, tanınan bir isimdir. Adresi ve kimliği bu kadar açık bir siyasal özne olan İl Başkanımızın, gözaltına alınması, hukukun evrensel ilkelerine aykırıdır.

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından usulüne uygun bir şekilde, kanunun emrettiği gibi ifadeye çağrılması halinde il başkanımızın gidip ifadesini verebilmesi mümkündü. Hukuka uymaları gerekirken, kamuoyunun algısını yönetmek amaçlı bir şafak operasyonu ile yapılan gözaltı işleminin hukuk devleti ile bağdaşmadığı açıktır. Bu operasyonun bir diğer amacı da, İl Başkanımızın üstlendiği ve layıkıyla yerine getirdiği misyonu engellemektir. Biz Cumhuriyet Halk partililer olarak hukuk önünde hesap veremeyeceğimiz hiç bir işin içerisinde olmadık; olmayacağız da. Partimiz, iktidarın operasyonları karşısında diz çökmeyecektir.

Bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi, bu ablukanın dağılması konusunda öncülük görevini titizlikle sürdürecektir. Partimiz, Türkiye’nin hak ettiği aydınlık geleceğe kavuşması için demokratik kurallar çerçevesinde ne gerekiyorsa yerine getirecektir.

İl Yönetimi olarak görevimizin başındayız. İl Başkanımızın serbest bırakılacağı vakte kadar canla başla mücadelemizi sürdüreceğiz. İl Başkanımız, serbest kalıp, görevinin başına gelene dek, İl Binamızın ışıkları açık kalacak; il yönetimimiz, 24 saat görevinin başında olacaktır.

Genel Başkanımızın öncülüğünde, mahalle teşkilatımızdan, ilçe başkanlıklarımıza, il yönetimimizden genel merkezimize kadar her kademeden örgütümüz, bir milim dahi geri adım atmadan, sandıktan halkın iktidarı çıkana dek mücadelesini sürdürecektir. Buradan sesleniyoruz: Getirin sandığı, millet versin kararını. Saygılarımla.”