Ümit Özdağ: 10 milyon imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz

20 Kasım 2021 Cumartesi, 16:36

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, parti il binasının açılışında bulunmak ve bir dizi ziyaret için Sivas'ta konuştu. Özdağ, partisinin sığınmacıları hedef alan kampanyası için destek istedi.

Sığınmacılar konusunda yaptıkları çalışmaları tüm engellemelere rağmen ısrarla sürdürdüklerini belirten Özdağ, "Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceğiz ama aynı zamanda Suriyelilerin, Afganların ve diğerlerinin Türkiye'de kalmasın isteyen ülkelerin büyükelçilerine vereceğiz. 'Siz alın, siz besleyin' diyeceğiz. Kimse Anadolu'yu, Türk milletinin vatanını bütün dünyadan göçenlerin merkezi haline getiremez. Kimse Türk milletinin cebindeki parayla bu göçleri finanse etmesini ve Türkiye'nin bir yıkıma doğru sürüklenmesine destek olmamızı beklemesin" diye konuştu.



