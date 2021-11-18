Son dakika | AKP'den Yunanistan'a çok sert 'sığınmacı' tepkisi

AKP' Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'a sığınmacı tartışmaları üzerine yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2021 Perşembe, 16:01
Son dakika | AKP'den Yunanistan'a çok sert 'sığınmacı' tepkisi
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AKP' Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor." açıklamasında bulundu.

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