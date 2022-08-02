Ümit Özdağ açıkladı: Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecek?

02 Ağustos 2022 Salı, 07:21

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, YouTuber Oğuzhan Uğur'un 'Mevzular' programına katıldı. Perşembe günü yayınlanacak programdan yayınlanan fragman, kısa haliyle bile gündem olmayı başardı.



ÜMİT ÖZDAĞ, KONUKLARIN SORULARINI YANITLADI

Aylar önce Mansur Yavaş'ı aday olarak göstererek tartışmaların fitilini ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Uğur'un sunduğu 'Açık Mikrofon' programının ilk bölümüne katılarak programın formatı gereği konukların sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN MI, KILIÇDAROĞLU MU?

Özdağ'a bir seyirci tarafından seçimlerin 2. turunda kalması durumda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında hangisi destekleyeceği soruldu.

Özdağ ise bu soruya, "Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.