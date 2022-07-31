Ümit Özdağ ile Bakan Varank arasında tartışma: 'Şimdi seninle ilgilenemem, zaten dayak yiyorsun'

31 Temmuz 2022 Pazar, 11:03

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" iddiasının ardından ikili arasında tartışma başladı.

Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank, "İftirayı siyaset yapmak zanneden yalancıya; iki yeğenimi kamuda üst düzey göreve getirdiğim ve olumsuz işlere karıştıkları yalanını ispat et istifa edeceğim, yoksa sen edecek misin dedim, kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Değil siyasetçi senden sirk palyaçosu bile olmaz!" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Öte yandan Özdağ cephesinden yanıt gecikmedi.

"Mustafa şimdi seninle ilgilenemem. Zaten Fuat Uğur’dan dayak yiyorsun" diye seslenen Özdağ, sosyal medya hesabından "Söyle akrabalarına pudra şekeri sağlığa zararlı. Sen tarihin en akraba kayırıcı hükümetinin mensubu olarak Türk gençlerinin geleceğini çalan bir yaratıksın" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde: