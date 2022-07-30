Ümit Özdağ, MHP'yi neden eleştirmediklerini açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "MHP'yi eleştirmiyoruz. Çünkü eleştirirsek ve tartışmaya girersek bize gelen oy akışı duracak" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Bahar Feyzan'ın Youtube kanalında partisinin seçim stratejisine ilişkin soruları yanıtladı.
MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye neden sert eleştiri yöneltmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Özdağ, "Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan" örneğini verdi.
MHP ve Bahçeli'den partisine yönelik iki eleştirinin olduğunu ve bunlara da yanıt verdiklerini kaydeden Özdağ, "Bunun dışında sert bir polemiğe ve eleştiriye girmiyoruz. Sebebi de çok basit. Erdoğan'ı Türk siyasetin en sert eleştiren kişi rahmetli Erbakan'dı. Ama Erdoğan, Erbakan'a cevap vermedi. Çünkü Erdoğan, Saadet Partisi'nden kendisine oy geldiğini görüyordu" ifadelerini kullandı.
Diğer partilerinden Zafer Partisi'ne oy akışı öne süren Özdağ, "Şimdi bizim oylarımızın yüzde 30'u AK Parti'den yüzde 30'u, yüzde 15'i Milliyetçi Hareket Partisi'nden, yüzde 17,5'i CHP'den, yüzde 7,5'i İYİ Parti'den gerisi de ilk kez oy kullananlardan geliyor" şeklinde konuştu.
Özdağ, sözlerini "Biz bu noktada MHP'yi eleştirmiyoruz. Çünkü eleştirirsek ve tartışmaya girersek bize gelen oy akışı duracak. Bu da bizim stratejimiz. Neden eleştirelim?" diyerek tamamladı.
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