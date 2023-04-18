Ümit Özdağ: Belime silahımı takar kendimi korurum
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Adana’daki programında kendisine Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma ekibi verilmesinin reddedildiğini açıkladı. Özdağ, “Belime silahımı takar kendimi korurum” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Adana'daki programında kendisine Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma ekibi verilmediğini belirterek, "Belime silahımı takar kendimi korurum" dedi.
'KORUMA VERİLMESİ REDDEDİLDİ' İDDİASI
Akşam saatlerinde Adana'ya partisinin yarın için düzenlediği programlara katılmak üzere gelecek olan Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özdağ, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine koruma ekibi verilmesinin reddedildiğini kaydetti.
Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddettmiş. Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var. pic.twitter.com/2Ie5AUsjVv— Ümit Özdağ (@umitozdag) April 18, 2023
Özdağ, "Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddetmiş. Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var" ifadelerini kullandı.
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