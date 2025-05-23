Ümit Özdağ cezaevinden gençlere seslendi: 'PKK yandaşlarına karşı provokasyona gelmeyin!'

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabında bir açıklama paylaştı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sevgili Türk gençleri, PKK terör örgütü yandaşı üniversite öğrencilerinin veya öğrenci gibi görünen militanların, kamu düzenini bozmak, üniversitelerde psikolojik terör estirerek hakimiyet kurmak için hareketleneceği anlaşılıyor. Terör örgütü yandaşları ne kadar tahrik ederlerse etsinler, bu tahrikleri görmezden gelin. Polisin, jandarmanın ve özel güvenliğin yapması gerekeni, sakın siz yapmayın. Üniversitede olma nedeniniz başarılı bir eğitim almak. Bu hedefe odaklanın. Yaşananlara tepkinizi seçim sandığında ortaya koyun."