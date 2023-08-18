Ümit Özdağ 'Cübbeli Ahmet'e açtı ağzını yumdu gözünü

Yayınlanma: 18.08.2023 - 18:59

Güncelleme: 18.08.2023 - 18:59

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Fakirler zenginlerden 500 sene önce cenente girecekken nasıl zengin olmak istiyor?" ifadelerini kullandığı bir video sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videoya bir tepki de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi.

Özdağ, Ünlü'ye yönelik "Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemem. Servetini fakirlere dağıt ve 500 sene erken cennete gir. Birde sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mi cennete girecekler?" ifadelerini kullandı.