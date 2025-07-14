Ümit Özdağ'dan '15 Temmuz' iddiası: 'Devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi'

Yarın devlet dairelerinde 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılı anılacak.

Zafer Partisi lideri Özdağ, söz konusu etkinliklere ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Özdağ, "Bazı kaynaklardan yarın devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması sadece Türk bayrağı asılması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi" ifadelerini kullandı.

Özdağ, bu 'bilginin' yerel basına da taşındığını aktardı ve Zafer Partisi teşkilatlarına talimat verdiğini açıkladı.

"TÖRENE KATILMAYIN"

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yarın 15 Temmuz. FETÖ’cü darbe girişiminin 9. Yılı. Bazı kaynaklardan yarın devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması sadece Türk bayrağı asılması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi. Nihayet Gaziantep’te yerel basın bu bilgiyi paylaştı. Eğer bu bilgi doğru ise (Yarın sabah binaları bizzat kontrol ederek teyit edin) Zafer Partisi il ve ilçe başkanlarımıza talimatımdır: il ve ilçelerinizde düzenlenen törenlere katılmayın."