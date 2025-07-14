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Ümit Özdağ'dan '15 Temmuz' iddiası: 'Devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi'

Ümit Özdağ'dan '15 Temmuz' iddiası: 'Devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi'

14.07.2025 11:59:00
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Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'dan '15 Temmuz' iddiası: 'Devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 Temmuz'da darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

Yarın devlet dairelerinde 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılı anılacak.

Zafer Partisi lideri Özdağ, söz konusu etkinliklere ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Özdağ, "Bazı kaynaklardan yarın devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması sadece Türk bayrağı asılması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi" ifadelerini kullandı.

Özdağ, bu 'bilginin' yerel basına da taşındığını aktardı ve Zafer Partisi teşkilatlarına talimat verdiğini açıkladı.

"TÖRENE KATILMAYIN"

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yarın 15 Temmuz. FETÖ’cü darbe girişiminin 9. Yılı. Bazı kaynaklardan yarın devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması sadece Türk bayrağı asılması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi. Nihayet Gaziantep’te yerel basın bu bilgiyi paylaştı. Eğer bu bilgi doğru ise (Yarın sabah binaları bizzat kontrol ederek teyit edin) Zafer Partisi il ve ilçe başkanlarımıza talimatımdır: il ve ilçelerinizde düzenlenen törenlere katılmayın."

İlgili Konular: #Zafer Partisi #Ümit Özdağ #15 temmuz