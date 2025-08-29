Ümit Özdağ'dan 'Ayşe Barım' çağrısı: 'PKK’lı katiller serbest kalıyor' diyerek iktidara seslendi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ayşe Barım'ın sağlık sorunları nedeniyle bir an evvel tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.

"TUTUKSUZ YARGILANSA VEYA EV HAPSİ İLE SERBEST KALSA NE OLUR?"

Özdağ, şunları kaydetti:

"Ayşe Barım Gezi gösterileri sırasında hükümet darbesi düzenleme iddiası ile Silivri’de tutuklu kalmaya devam ediyor. Barım’ın 6 ayrı kalp hastalığı var. Beyninde 2 stentli anevrizmanın yanında yeni bir anevrizma daha var. Cezaevinde 30 kilo zayıfladı. 6 kez bayıldı. İddianamesi hazır. Tutuksuz yargılansa veya ev hapsi ile serbest kalsa ne olur? PKK’lı katiller serbest kalıyor. Ve Adalet Bakanı'nın ifadesi ile Türkiye 'bir hukuk devleti'."