Ümit Özdağ'dan 'Bahçeli' sorusuna yanıt: 'Açıklaması çok tehlikeli'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Samsun’a geldi.

Özdağ’ın ilk durağı, Samsun’un Havza ilçesi oldu.

Burada sel mağduru esnaf ve yurttaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Özdağ, sorunları dinledi.

"HAVZA’NIN DAHA CİDDİ EKONOMİK KATKIYA İHTİYACI VAR"

Burada konuşan Özdağ, derelerin taşması neticesinde 400’e yakın esnafın selden ağır şekilde etkilendiğini, bazılarının dükkanlarını tamamen yitirdiklerini söyledi.

Özdağ, bölgede tam bir afet şartının doğduğunu belirterek, "Yapılan 50 milyon civarındaki yardımın bu kadar büyük bir afetin ortaya çıkardığı zararı karşılaması mümkün değil. Daha ciddi bir ekonomik katkıya Havza'nın ihtiyacı var. Bu konuda ben Sarayı göreve çağırıyorum ve madem afet bölgesi ilan etmediniz, hiç olmazsa gereken parayı tahsis edin ki burada işini gücünü yitirmiş esnaf bir an önce işini toparlayabilsin ve hayatına devam edebilsin. Bütün sevgili Havzalılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" şeklinde konuştu.

ÖZDAĞ, OZAN ARİF’İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ziyaretinin ardından Kıranköy Mezarlığı'nda Ozan Arif'in mezarını ziyaret etti, dua okundu.

Özdağ, sonrasında partililerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni için İlkadım İlçesi'ne geçerek burada Onur Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törenin ardından açıklama yapan Özdağ, şanlı mücadelenin başlangıcının yaşandığı bu şehirde, Atatürk'ün bıraktığı emaneti kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini haykırmak için bir arada olduklarını söyledi.

Zafer Partisi'ni ayakta tutan Türk gençliğine, Zafer Partisi'nin bundan sonraki süreçte takdim etmek istediği politikaları, yani partinin gençlik programını bugün burada açıklayacaklarını ifade eden Özdağ, "Bu program, Zafer Partisi'nin, Türk gençliği tarafından neden kucaklandığını ve bundan sonra neden daha güçü şekilde destekleneceğini de gösterecek" dedi.

Samsun'a gelirken Havza'ya uğradıklarını aktaran Özdağ, sel felaketi nedeniyle yaşanan olumsuzlukları yerinde gördüklerini anlattı.

"Ankara'dan yapılan yardımın yetersiz olduğu çok açık" diyen Ümit Özdağ, en az 8 kat daha destek yapılması halinde bölgenin mağduriyetinin giderileceğini belirtti. Özdağ, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi talebinin reddedilmesini de eleştirdi.

"BÖLÜCÜYLE ATATÜRK’ÜN KONUŞTUĞU GİBİ KONUŞMAK LAZIM"

Ümit Özdağ, törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ün, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından yaptığı, "Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı" paylaşımı sorulan Özdağ, şu yanıtı verdi:

"Ahmet Türk bu açıklamayı yapmadan önce ne içti merak ediyorum. Türkiye coğrafyası üzerinde bir santimetre kare bile Kürdistan, vesairistan yoktur. Birinci Cihan Harbi'nden sonra Türk milletinin zayıf düşmesinden istifade eden emperyalistler, Anadolu'dan Türk milletini tasfiye etmek ve yok etmek amacıyla saldırdıkları zaman sonucun ne olduğunu Ahmet Türk ve benzerlerine hatırlatmak isterim.

Ve ona 'Ahmet Ağa' deyip sırtını sıvazlayan milliyetçilere de hatırlatmak isterim, demek ki bölücülere verilen tavizlerin, bölücülere gösterilen sözde iyi niyetlerin hiçbir faydası yok. Bölücüyle Mustafa Kemal Atatürk'ün konuştuğu gibi konuşmak lazım. Onun davrandığı gibi davranmak lazım. Yani bölücüyle, vatan hainiyle, Türk toprakları üzerinde Kürdistan hayalleri görenlerle bizim tavrımız Atatürk çizgisinde bir tavırdır.

Atatürk bunu Tunceli’de nasıl yaptıysa, nasıl hallettiyse, Şeyh Said'de nasıl hallettiyse, 1984'ten sonra PKK terör örgütü nasıl ezildiyse Türk güvenlik güçleri tarafından, Öcalan nasıl yakalanıp ensesinden İmralı'da hapse atıldıysa, Hendek teröründe nasıl teröristlerin canına okunduysa, yapılması gereken bu sefer sonuç alıcı ve bitirici şekilde terörle mücadeledir, terörle müzakere değil."

"BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI SON DERECE TEHLİKELİ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a statü verilmesine yönelik son açıklamalarının hatırlatılmasına karşılık da şunları söyledi:

"Bahçeli'nin açıklamasını dikkatle okudum ve çok tehlikeli bir açıklama olarak görüyorum. Hele daha önce Kuzey İrlanda'da İngiliz Devleti ile İRA arasında yapılmış görüşmelere atıfta bulunması, Bask görüşmelerine atıfta bulunması, meseleyi uluslararasılaştırılacak bir zemine çekecek şekilde önünü açması, Abdullah Öcalan'a da önce 'umut hakkı' demişti, Meclis'te gelip konuşmasını istemişti, şimdi koordinatörlük vermeye çalışması, bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Türk milletinin vicdanında ağır yaralara neden olmaktadır, Türk milleti ağır tepki vermektedir. Özetle ne Abdullah Öcalan o hapishaneden çıkabilir, statüsü de bellidir, idam cezasına çarptırılmış bir mahkumdur."