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Ümit Özdağ'dan dikkat çeken mesaj: '16 gün sonra kavuşacağız'

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken mesaj: '16 gün sonra kavuşacağız'

26.05.2025 17:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'dan dikkat çeken mesaj: '16 gün sonra kavuşacağız'

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "16 gün sonra kavuşacağız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla yargılanacağı davada hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti.

Özdağ, 11 Haziran 2025’te Silivri’de mahkemeye çıkacak.

ÖZDAĞ'DAN YENİ MESAJ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ hakkında 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

Özdağ'ın X platformundan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"16 gün sonra kavuşacağız..."

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