Ümit Özdağ'dan Diyarbakır Baro Başkanı Güleç hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Abdulkadir Güleç’in TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yaptığı konuşmalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özdağ, "Türkiye’nin hiçbir bölgesi Kürdistan değildir. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Kürdistan’dan bahsetmek Türkiye’nin belirli barolarını, bir başka ülkenin barosu gibi göstermek aslında karşı karşıya olduğumuz zihniyetin amacının ne olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zihniyet bölücü, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine düşman olan bir zihniyettir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır Barosu Başkanı Avukta Abdulkadir Güleç’in TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'da yaptığı konuşmalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özdağ, suç duyurusunun ardından adliye önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi PKK terör örgütüyle sürdürülen ikinci müzakere döneminden Türkiye geçiyor. Bu çerçevede, TBMM’de kurulan Öcalan Komisyonu var. Bu, Öcalan Komisyonunda Öcalan’ın gündeme getirmiş olduğu fikirlerin tartışıldığını görüyoruz. Bu çerçevede değişik kişilerin, kuruluşların da komisyona davet edilerek görüşlerinin kayda alındığını tespit ettik.

''TÜRKİYE’NİN HİÇBİR BÖLGESİ KÜRDİSTAN DEĞİLDİR''

Bu kuruluşlardan birisi de Barolardı. Gelen Barolardan bir tanesi de Diyarbakır Barosuydu. Diyarbakır Barosu Başkanı daha sonra bir yayın organına yapmış olduğu açıklamada 'Kürdistan bölgesinden 3 baroyla katıldıklarını' ifade etti. Türkiye’nin hiçbir bölgesi Kürdistan değildir. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Kürdistan’dan bahsetmek Türkiye’nin belirli barolarını, bir başka ülkenin barosu gibi göstermek aslında karşı karşıya olduğumuz zihniyetin amacının ne olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu zihniyet bölücü, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine düşman olan bir zihniyettir. Bu açıklama suçtur. Zafer Partisi olarak bu açıklamayla ilgili bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra da bu tür devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan bütün eylem ve açıklamalarla ilgili Zafer Partisi olarak siyasi açıklamaların ve cevapların dışında hukuki anlamda da gereken adımları atacağız."