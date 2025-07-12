Ümit Özdağ'dan Erdoğan'ın 'AKP-MHP-DEM' açıklamasına yorum: 'En inançlı AK Partililer bile...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün beklenen konuşmasını yaptı.

Erdoğan konuşmasında, "Biz; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Partisi üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Derdimiz var. Dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşacağız" ifadelerine yerdi.

Bu açıklamalar kamuoyunda tepkilere neden olurken bir açıklama da Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi.

Özdağ, "AK Parti-MHP-DEM birlikte (Anayasa değişikliği dahil) yürüyeceklermiş. Salonu dolduran en inançlı AK Partililer bile bu ittifaktan hoşlanmadıklarını tavırları ile gösterdiler" ifadelerini kullandı.