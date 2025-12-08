Ümit Özdağ'dan, HTŞ'nin iktidarı ele geçirmesinin yıldönümünü İstanbul'da kutlayan sığınmacılara tepki: 'Neden bu kutlamayı dönüp vatanınızda yapmıyorsunuz?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'de HTŞ'nin iktidarı ele geçirmesinin ve Beşar Esad rejiminin devrilmesinin yıldönümünün Suriyeliler tarafından İstanbul'da kutlanmasına tepki gösterdi.
Özdağ, "Suriyeli sığınmacılar İstanbul Fatih’te Beşar Esad’ın devrilmesinin yıldönümünü kutluyor. Neden bu kutlamayı dönüp vatanınızda yapmıyorsunuz?" dedi.
Ümit Özdağ, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin devrilmesinin yıldönümü dolayısıyla İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların kutlama yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
"NEDEN BU KUTLAMAYI DÖNÜP VATANINIZDA YAPMIYORSUNUZ?"
Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Suriyeli sığınmacılar İstanbul Fatih’te Beşar Esad’ın devrilmesinin yıldönümünü kutluyor. Neden bu kutlamayı dönüp vatanınızda yapmıyorsunuz?"