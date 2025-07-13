Ümit Özdağ'dan PKK'li bir grubun silah bırakmasına ilişkin açıklama: 'Mangal partisi yapar gibi...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK üyesi bir grubun Süleymaniye'de silah bırakmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özdağ, yaptığı paylaşımda, "Mangal partisi yapar gibi 30 tane tüfeği yakarak bırakılmaz. Silah teslim alınır, balistik muayene yapılır. PKK’lılar teslim olur. Tek tek sorguları yapılır. Aksi takdirde PKK 'Ben kazandım' der ve diyor. Zafer Partisi KCK terörünü nasıl bitireceğini, terör örgütünü nasıl kayıtsız şartsız teslime zorlayacağını bilenlerin partisidir" ifadelerini kullandı.