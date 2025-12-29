Ümit Özdağ'dan Yalova'daki IŞİD operasyonuna ilk yorum: 'Çatışma, Suriye politikasının bir sonucudur'

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

"IŞİD TÜRKİYE’DE BU SÜREÇTE ÖRGÜTLENDİ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyonda 7 polisin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Özdağ, “Yalova’da 6 saattir devam ve sokak aralarına sıçradığı için bölgedeki 5 okulun bugün tatil olmasına neden olan IŞİD terör örgütü ile çatışma, Suriye politikasının bir sonucudur. IŞİD Türkiye’de bu süreçte örgütlendi” dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yalova’da 6 saattir devam ve sokak aralarına sıçradığı için bölgedeki 5 okulun bugün tatil olmasına neden olan IŞİD terör örgütü ile çatışma Suriye politikasının bir sonucudur. IŞİD Türkiye’de bu süreçte örgütlendi. Türkiye eyaleti programını yürürlüğe koydu. Şimdi Ankara’da aylardır IŞİD bomba/suikast timi aranıyor, bulunamıyor ve vatandaşlar yılbaşı öncesinde AVM’lere gitmemesi için 'sızdırılan' resmi evraklar ile uyarılıyor. Yalova’da Bursa’dan gelen takviye PÖH unsurlarına rağmen çalışmalar saatlerdir devam ediyor. Devlet aklını temsil eden Zafer Partisi tek çözüm."