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Ümit Özdağ: GİK Üyemiz Sevil Sargın Yunanistan'a alınmadı

Ümit Özdağ: GİK Üyemiz Sevil Sargın Yunanistan'a alınmadı

12.06.2026 00:56:00
Güncellenme:
ANKA
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Ümit Özdağ: GİK Üyemiz Sevil Sargın Yunanistan'a alınmadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Zafer Partisi GİK üyesi Prof. Dr. Sevil Sargın’ın Yunanistan’a girişine izin verilmediğini açıkladı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Sevil Sargın’ın Yunanistan’a girişine izin verilmediğini açıkladı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Sevil Sargın bugün ailesi ile birlikte Yunanistan’a giderken Yunan makamları tarafından durdurulmuş ve güvenlik tehdidi, kamu düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesi ile 3 yıl giriş yasağı uygulanacağı kendisine bildirilerek sınırdan geri çevrilmiştir. Bu giriş yasağının nedeni Sayın Sargın’ın Zafer Partisi heyeti ile bir süre önce Batı Trakya’yı ziyaret ederek Batı Trakya Türklerinin haklarına sahip çıkmasıdır. Zafer Partisi Atina’nın Türkiye düşmanı ve Batı Trakya Türklüğünü ezen politikaları devam ettiği sürece eleştirilerini sürdürecek, Batı Trakya Türklüğünün haklarını kararlılıkla savunacaktır."

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