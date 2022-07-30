Ümit Özdağ, MHP'yi neden eleştirmediklerini açıkladı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "MHP'yi eleştirmiyoruz. Çünkü eleştirirsek ve tartışmaya girersek bize gelen oy akışı duracak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:07

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Bahar Feyzan'ın Youtube kanalında partisinin seçim stratejisine ilişkin soruları yanıtladı.

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Ümit Özdağ Gazeteci Zafer Partisi MHP

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