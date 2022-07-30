Ümit Özdağ, MHP'yi neden eleştirmediklerini açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "MHP'yi eleştirmiyoruz. Çünkü eleştirirsek ve tartışmaya girersek bize gelen oy akışı duracak" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Bahar Feyzan'ın Youtube kanalında partisinin seçim stratejisine ilişkin soruları yanıtladı.
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