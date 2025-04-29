Ümit Özdağ ilk kez hâkim karşısına çıktı... Avukatlar salona alınmadı, adliyede arbede çıktı: Dava 10 Eylül'e ertelendi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:11

Güncelleme: 29.04.2025 - 13:18

19 Ocak’tan beri Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Ümit Özdağ’a “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltiliyor.

Özdağ, Çağlayan'da İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma yer darlığı nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

AVUKATLAR İÇERİ ALINMADI

Duruşmayı izleyebilmek için çok sayıda siyasetçi, gazeteci, hukukçu salonun önünde toplandı. İçeriye girişte izdiham yaşandı. Avukatlar içeri alınmadı.

Duruşma, Ümit Özdağ'ın savunması ile başladı.

Duruşma salonunda yer olmasına rağmen avukatlar ve gazeteciler Çevik Kuvvet'in engellemesiyle salona alınmadı.

ÜMİT ÖZDAĞ SAVUNMA YAPTI

Özdağ, duruşmada yaklaşık 30 sayfalık bir savunma yaptı.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" diyen ve bu konuşmasından bir gün sonra "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, savunmasında bu sözlerine açıklık getirdi.

Özdağ, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Konuşmamın iki yerinde de “Erdoğan ve AKP” ifadeleri birlikte geçmektedir. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı kimliğine değil, AKP Genel Başkanı kimliğine yönelik bir cevap olduğu ortadadır. Konuşma Antalya’da yapılmış olmasına rağmen; İstanbul Başsavcılığı, 20 Ocak sabahı, cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkımda soruşturma başlattı. Aynı gün Ankara’da, saat 18.30 sularında, 100’e yakın polis memurunun, bulunduğumun lokantanın çevresini kuşatması sonrasında gözaltına alındım."

"Aynı akşam polis ve PÖH ekipleri tarafından, ortalama 150 km hızla bir konvoy eşliğinde İstanbul’a getirildim. Geceyi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 2 metrelik bir kalasın üstünde geçirdim" diyen Özdağ, savunmasına şöyle devam etti:

"21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri’de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim. Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı’nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün; Kayseri’de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır."

Hakime seslenen Özdağ, "Bugün yargılanmakta olduğum, cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile ilgili, savcılık daha sonra iddianame hazırlamış ancak suç unsuru olduğu iddia edilen konuşmamda hangi ifadelerimin ve neden hakaret olduğunu ifade etmemiştir" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metnine ulaşmak için tıklayın.

ADLİYEDE ARBEDE ÇIKTI

Avukatların salona alınmamasıyla adliye koridorlarında arbede çıktı. O anlar kameralara da yansıdı.

DAVA ERTELENDİ

Ümit Özdağ'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı dava; 10 Eylül'e ertelendi.

ZAFER PARTİSİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Bu soruşturma, Özdağ’ın tutuklanmasına sebep olan dava değildi.

Özdağ bu suçlama ile 19 Ocak’ta gözaltına alındı ama aslında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından tutuklandı. Tutuklu bulunduğu dava ise 11 Haziran’da yapılacak.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, dün akşam Çağlayan’daki adliyeye çağrı yaptı, “Biz orada olacağız. Vatandaşlıktan doğan haklarına ve hukukuna sahip çıkmak için, sevgili suskun vatandaş, sıra sana gelmeden Çağlayan’a gel” dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL, GRUP TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de bu davayı takip etmek için partisinin grup toplantısını iptal etti.

TUTUKLULUK SÜRECİ

Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta Ankara’da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirildi.

Özdağ’ın dosyasına cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına ek olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması da eklendi.

Ankara’da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Zafer Partisi lideri Özdağ, oradan savcılığa gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdağ hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.

SİLİVRİ'YE GÖNDERİLDİ

Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü. Özdağ’ın paylaşımlarının “halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik” suçu kapsamına girdiği iddia edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından iddianamesinin gönderildiği İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, konuşmanın Antalya’da yapılmış olması sebebiyle yetkisiz olduğuna karar vererek dosyanın Antalya Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.