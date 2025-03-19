Ümit Özdağ: İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:16

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:16

Zafer Partisi'nin 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp, 58 gündür iddianamemi hazırlamayanlar, bugün yine aynı hukuksuzlukla İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına almıştır.

İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın!

Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk Devletini Türk Milleti'ne geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz.

Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

Kahrolsun millet düşmanları, yaşasın Büyük Türk Milleti!

Kahrolsun adaleti katledenler, yaşasın adalet!