Ümit Özdağ tepkilere yanıt verdi: 'Ben ucuz kalamar yemekten bahsetmiyorum'

Yayınlanma: 06.06.2024 - 20:25

Güncelleme: 06.06.2024 - 20:27

Daha önce de sık sık Yunan adaları turizmine yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kapıda vize uygulamasının başlaması ile adalara artan ziyarete yönelik haberlere tepki gösterdi.

Kapıda vize uygulaması ile birçok yurttaş Yunan adalarını ziyarete gidiyor ve tatil için tercih ediyor. Özellikle yurttaşlar Türkiye'deki ekonomik tablo nedeniyle Yunan adalarının daha ucuz olduğunu dile getiriyor.

"YUNAN'A PARA AKTARMA"

Sosyal medya hesabından gazete sayfası paylaşan Özdağ konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Böyle olsa bile lütfen unutmayın, Ege yani Adalar Denizi’nde onlarca adamız Yunan ordusunun işgali altında iken Yunan Adalarında harcayacağınız her Avro Yunan ordusuna yakıt ve cephane olarak gidecektir. İşgalci Yunan’a para aktarma, tatilini ülkende yap."

Paylaşımın ardından çok sayıda yurttaş Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Özdağ ise tepkilere şu yanıtı verdi:

"BEN UCUZ KALAMAR YEMEKTEN BAHSETMİYORUM"

"Bazı yurttaşlarımız bu açıklamama tepki göstermiş. Bizim esnafın kazık attığını ifade ediyorlar. Doğru, AKP’nin kötü ekonomi yönetiminin yol açtığı enflasyonist ortamdan istifade eden kazıkçılar olduğu açık. Buna karşı çıkmak, protesto etmek yurttaşlık görevi. Bunun Yunan adalarına gitmek dışında yöntemleri olabilir. Ancak ben ucuz kalamar yemekten bahsetmiyorum.

Ben işgal edilen topraklarımızdan bahsediyorum. Fethiye, Bodrum, Kuşadası, Gökçeada kadar Türk olan ve Yunan ordusunun işgal ettiği, AKP’nin işgali seyrettiği adalardan bahsediyorum. Ve ucuz da olsa lezzetli de olsa işgalci ülkeye para kazandırmayı, işgal edene de edilmesini seyredene de tepkisi kalmayı doğru bulmuyorum."