Ümit Özdağ'dan hükümete Dünya Bankası tepkisi: 'Mehmet Şimşek'in imza atmasını garipsemiyoruz'
Ümit Özdağ'dan hükümete Dünya Bankası tepkisi: 'Mehmet Şimşek'in imza atmasını garipsemiyoruz'
Hükümetin Dünya Bankası ile temaslarını değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.
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