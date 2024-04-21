Ümit Özdağ'dan hükümete Dünya Bankası tepkisi: 'Mehmet Şimşek'in imza atmasını garipsemiyoruz'

Abone Ol google-news

Ümit Özdağ'dan hükümete Dünya Bankası tepkisi: 'Mehmet Şimşek'in imza atmasını garipsemiyoruz'

ANKA
21 Nisan 2024 Pazar, 10:37




Hükümetin Dünya Bankası ile temaslarını değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler