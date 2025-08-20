Ümit Özdağ ve Erol Mütercimler arasında canlı yayında 'Sinan Oğan' tartışması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yazar ve akademisyen Erol Mütercimler arasında canlı yayında "Sinan Oğan" tartışması yaşandı.

2023'teki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunda yüzde 5,17 oy alan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayarak tartışmalara neden olan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın yanlış tercih olduğunu savunan Mütercimler, “Ümit Hoca’nın çok büyük bir günahı var; Sinan Oğan" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU ŞANSI KULLANAMADI"

Özdağ, cevap olarak şunları söyledi:

“Sinan Oğan hiçbir günah değildir. İkinci tura kalır mıydı biz aday çıkarmasaydık? Kalmazdı. Birinci turda Erdoğan kazanırdı. Birinci turda TBMM seçimlerini kim kazandı? AKP. Birinci turda Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy aldı. İkinci bir aday olmasaydı ikinci tura kalmayacaktı. Peki ikinci tura adayı kim gösterdi? Zafer Partisi ve Adalet Partisi birlikte aday gösterdi. Benim seçim bütçem 1,5 milyon liraydı. O 1,5 milyon lirayı da tespih koleksiyonumu satarak buldum. Ve 1,5 milyon lirayla ben seçimin Türkiye’de ikinci tura kalmasını sağladım. Ve ikinci turda Türkiye bir şans elde etti. O şansı Kemal Kılıçdaroğlu kullanamadı.”

Özdağ, Mütercimler'in “Sonra ne düşündünüz Sinan Oğan hakkında?” diye sorması üzerine, “Sinan Oğan yanlış şey yaptı. Ama Zafer Partisi doğru şeyi yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi" şeklinde yanıt verdi.

Özdağ, Oğan ile seçimden sonra hiç görüşmediklerini de sözlerine ekledi.