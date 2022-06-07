Ümit Özdağ ve Fahrettin Koca arasında 'Süleyman Soylu' gerilimi: 'Soylu'nun konu ile alakası yok, benimle var'

07 Haziran 2022 Salı, 20:06

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iki gün önce Twitter hesabı üzerinden Hatay’daki Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde Türk acil doktoru olmadığını iddia etmişti.

Özdağ, anonim bir Facebook gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşarak “Türk insanının kendi ülkesinde ikinci sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapları üstün insan, Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor. Herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak” ifadelerine yer vermişti.

Türk insanının kendi ülkesinde 2. Sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapları üstün insan, Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk Milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor.Herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak pic.twitter.com/Dq4IPIXhys — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 5, 2022

ÖZDAĞ: SOYLU GİBİ KÜFÜRBAZ OLMADIĞINI ÖĞRENDİK

Özdağ bu sabah aynı tweet’i alıntılayarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini aradığını ‘acil serviste dört doktorun görevli olduğunu, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını söylediğini’ yazdı.

Zafer Partisi lideri daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya atıfta bulunarak “Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik” dedi.

Sağlık Bakanı Sayın F.Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti.Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik. https://t.co/V0BNTWkjVe — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 7, 2022

KOCA: NEZAKETSİZLİK, DÜZELTME OLARAK KABUL EDİLEMEZ!

Özdağ’ın bu tweet’ini alıntılayan Bakan Koca’ysa Soylu’yu, “Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!” sözleriyle savundu.

Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez! https://t.co/LccejWZmO3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2022

ÖZDAĞ: SOYLU'NUN KONU İLE ALAKASI YOK

Ardından Özdağ, Bakan Koca'ya yanıt vererek "Verdiğiniz bilgiyi kamuoyu İle paylaştım, teşekkür ettim. SS’nin konu İle alakası yok. Benimle var.Nezaket dersi vermeniz gereken ben değilim. Ayrıca ben hata yapmadım, vatandaşın derdini naklettim.Sizin aramanız gereken Reyhanlı’da sayıları iyice azalmış Türk vatandaşları" ifadelerine yer verdi.