Ümit Özdağ ve Özgür Özel arasında 'Ahmet Kaya' gerilimi

Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:31

Güncelleme: 17.11.2023 - 12:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ölümünün 23. yılında Ahmet Kaya'yı andı.

Kişisel X hesabından (Twitter) bir paylaşımda bulunan Özel, "Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan Ahmet Kaya'yı saygıyla anıyorum" dedi.

Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan #AhmetKaya'yı saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/EZulzP0lM3 — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 16, 2023

ÖZDAĞ'DAN ÖZEL'E TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ise, Özel'in söz konusu paylaşımına tepki geldi.

Özel'in paylaşımını alıntılayan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün ağır hasta olduğu zaman dahi resmi geçiş yapan Türk askerinin karşısında oturmayı reddedip, ayakta bayılıncaya kadar durduğunu hüzünle hepimiz hatırlarız. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti yıkmak için çalışan, Atatürk’ün gözü gibi sevdiği Mehmetçikleri şehit eden Öcalan’a övgüler düzen bir adamı 'Atatürk’ün partisinin Genel Başkanınıyım' diyen bir kişi övemez, anamaz. Bu Atatürk’e ve anısına saygısızlıktır."