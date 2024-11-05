Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye: Erdoğan için çalıştığı kadar kendisi ve MHP için çalışmadı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'nin "Erdoğan tek seçenek" çıkışına tepki gösterdi. Özdağ, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı olması gerektiğini açıkça dile getirdi.
Terör sorunu çözüldüğü takdirde Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı olması gerektiğini savunan Bahçeli, “Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımız seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim amacımız Yeni Yüzyıl’da terörü bitirmektir. Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik olarak zirveye çıkarsa, Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesi doğal olan değil midir? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı’nın güvencesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir” dedi.
MHP liderinin bu sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir yanıt ve çağrı geldi. Özdağ, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı" dedi.
Özdağ, paylaşımında ayrıca MHP'lilere de "Rahmetli başbuğ Türkeş’e zerre kadar sevgisi ve saygısı olan bütün MHP’lileri Zafer Partisi’ne davet ediyorum" çağrısı yaptı.
Öcalan’ı umut hakkı ile affedelim, TBMM’de konuşturalım, tabuları yıkalım diyen Devlet Bahçeli devam ediyor: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın inşasının güvencesidir ve bir daha seçilmelidir.”— Ümit Özdağ (@umitozdag) November 5, 2024
Bahçeli, kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı.… pic.twitter.com/u47Fbjrmt1
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