Ümit Özdağ'dan kendisi hakkında 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kendisi hakkında "Su testisi su yolunda kırılır, Allah şerrinden muhafaza eylesin" diyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na yanıt verdi.

Ümit Özdağ'dan kendisi hakkında 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 00:20

Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kendisine yöneltilen “Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını nasıl görüyorsunuz?” sorusuna “Su testisi su yolunda kırılır. Allah bu milleti Ümit Özdağ’ın şerrinden korusun” diyerek yanıtlamıştı.

Ümit Özdağ, X hesabından Yapıcıoğlu'na yanıt verdi.

"İYİ BİR ŞEY SÖYLER DİYE KORKMUŞTUM"

Özdağ'ın açıklaması şu şekilde:

"HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu benim için "su testisi su yolunda kırılır,  Allah şerrinden muhafaza eylesin" demiş.  Kendisine teşekkür ediyorum. Hakkımda iyi bir şey söyler diye korkmuştum. 

Zekeriya Yapıcıoğlu ile aramızdaki fark ne derseniz, ben Sultan Kılıçaslan'ın ordusunda Haçlılarla savaşan bir Türk askeriyim. Zekeriya Yapıcıoğlu ise Haçlı şövalyelerinin at uşağıdır!"


Etiketler: #Ümit Özdağ #Zekeriya Yapıcıoğlu #tutuklanma

İlgili Haberler

Zafer Partisi'nden 'Ümit Özdağ' hamlesi: Toplantılar Silivri'de

Zafer Partisi'nden 'Ümit Özdağ' hamlesi: Toplantılar Silivri'de
Ümit Özdağ’ın tutuklanması

Ümit Özdağ’ın tutuklanması
'Endişem Kozinoğlu gibi suikasta uğramaktır' demişti... Ümit Özdağ'ın kardeşi Savaş Özdağ açıkladı: Cezaevi yönetimi suikasta karşı önlem aldı'

'Endişem Kozinoğlu gibi suikasta uğramaktır' demişti... Ümit Özdağ'ın kardeşi Savaş Özdağ açıkladı: Cezaevi yönetimi suikasta karşı önlem aldı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler