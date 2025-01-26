Ümit Özdağ'dan kendisi hakkında 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Yayınlanma: 26.01.2025 - 00:20

Güncelleme: 26.01.2025 - 00:20

Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kendisine yöneltilen “Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını nasıl görüyorsunuz?” sorusuna “Su testisi su yolunda kırılır. Allah bu milleti Ümit Özdağ’ın şerrinden korusun” diyerek yanıtlamıştı.

Ümit Özdağ, X hesabından Yapıcıoğlu'na yanıt verdi.

"İYİ BİR ŞEY SÖYLER DİYE KORKMUŞTUM"

Özdağ'ın açıklaması şu şekilde:

"HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu benim için "su testisi su yolunda kırılır, Allah şerrinden muhafaza eylesin" demiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Hakkımda iyi bir şey söyler diye korkmuştum.

Zekeriya Yapıcıoğlu ile aramızdaki fark ne derseniz, ben Sultan Kılıçaslan'ın ordusunda Haçlılarla savaşan bir Türk askeriyim. Zekeriya Yapıcıoğlu ise Haçlı şövalyelerinin at uşağıdır!"