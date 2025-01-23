'Endişem Kozinoğlu gibi suikasta uğramaktır' demişti... Ümit Özdağ'ın kardeşi Savaş Özdağ açıkladı: Cezaevi yönetimi suikasta karşı önlem aldı'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:30

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:30

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Antalya’da yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınıp "halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı.

"TEK ENDİŞEM KOZİNOĞLU'NA YAPILAN GİBİ SUİKASTE UĞRAMAKTIR"

Ümit Özdağ, tutuklanmasının ardından kamuoyuna avukatı aracılığıyla seslenerek, "Atatürk'ün neferiyim ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti kararlılık ile bütün gücümle savunacağım. Bugün gerçekleşen tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleye hapishaneden de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast benzeri bir suikaste uğramaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü yazarı Saygı Öztük, köşesine Ümit Özdağ'ın kardeşi Ceza Usulü Hocası Prof. Dr. Savaş Özdağ ile konuşmasını taşıdı.

"ÖNLEM ALINDI"

Savaş Özdağ, Ümit Özdağ'ı ziyaretini anlattığı konuşmasında cezaevi yönetiminin suikast olasılığına karşı önlem aldığını söyledi.

Savaş Özdağ şöyle konuştu:

"Cezaevi idaresinden yanımıza geldiler, 'Ümit Beyin güvenlikle ilgili bir talebi var. Görüşme kabinine girdikten sonra bulunduğunuz koridoru kapatacağız' dediler. Bulunduğumuz koridorda başka görüşme kabinleri de var o kabinleri boş tuttular. Bütün bir koridor, görüşme boyunca, güvenlik gerekçesiyle bize tahsis olundu. Giriş - çıkışlar da kapatıldı. Kaşif Kozinoğlu’nun başına gelen olayı ağabeyim daha önce de dillendirmişti. Cezaevi yönetimi de bu konuyu değerlendirmiş, ona uygun tedbir alınmış."