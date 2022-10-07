Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e çağrı: 'Masadan kalkar ve Mansur Yavaş’ı aday gösterirse...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı üzerine yaptığı "Farkında olmadan pas verdi" açıklamasına bir yorum da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de bir çağrıda bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsü” çıkışıyla ilgili yaptığı, “Farkında olmadan pas verdi, golü atmamız lazım” ifadesi üzerine bir paylaşım yaptı.
AKŞENER'E ÇAĞRI: 'MASADAN KALKIP...'
“Kim demiş farkında olmadan pas verdi diye. Topu boş kale önünde Erdoğan’ın ayağına attı” diyen Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrıda bulundu.
Özdağ, “Erdoğan karşısında kazanacak tek aday Mansur Yavaş’tır. Meral Akşener masadan kalkar ve Yavaş’ı aday gösterirse Zafer Partisi ve adı bende şimdilik saklı başka partiler de destekleyecek” dedi.
Ümit Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:
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