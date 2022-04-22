Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yanıt: Birlikte gidelim Süleyman!

22 Nisan 2022 Cuma, 13:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bayramda ülkesine giden Suriyelilerin geri dönmesine izin verilmeyeceğini söyleyen Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı hakkında da konuştu.

31 Mart tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söyleyen Bakan Süleyman Soylu, "900 bin Suriyeli, Türk vatandaşı yapıldı" iddiasında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı.

Soylu, Ümit Özdağ için isim vermeden "Tımarhanede olması gereken adamlar bugün '900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı' diyor" diye konuştu.

Özdağ, bunun üzerine Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Soylu'nun konuşmasından ilgili bölümü paylaşan Özdağ, "Birlikte gidelim Süleyman! Ancak, doktorlar seni görünce dışarı bırakmazlar, ben seni bırakır ayrılırım. Asıl delilik, 8 milyon 'sığınmacı' ve 'kaçağı' Türkiye’ye doldurup Türk Milleti’nin varlığı ve güvenliğini tehlikeye atmaktır" ifadelerini kullandı.