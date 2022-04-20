AKP'li Tuğrul Selmanoğlu'dan Suriyeliler açıklaması: Ülkemizin Suriye'ye dönmemesi için gitmeliler

20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:21

Sık sık Suriyeli sığınmacıları göndermeyeceklerini ifade eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde "gönüllü geri dönüş"e işaret etmeye başladı. Erdoğan son açıklamasında Türkiye'nin 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon sığınmacıya geçici olarak ev sahipliği yaptığını belirtirken "Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın bu çıkışının ardından AKP'nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden Tuğrul Selmanoğlu da konuyla ilgili görüşünü değiştirdi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Selmanoğlu, bugüne dek "Suriyeli sığınmacıların ülkelerinde can güvenlikleri olmaması nedeniyle Türkiye üzerinde ağır bir yük olmalarına rağmen kalmalarını savunduğunu" belirtirken "Bugün ise can güvenlikleri var, ülkemizin yeni bir Suriye'ye dönmemesi için gitmelerini savunuyorum" dedi.

Selmanoğlu, düşüncesinin değişmesini "Siyaset şartlara göre yapılır, keyfe göre değil" diyerek savundu.

ATATÜRK'Ü HEDEF ALMIŞTI

AKP'li Tuğrul Selmanoğlu, 2019 yılında Beyaz TV’de Suriyeli mül­teciler sorununun konuşuldu­ğu programda, konuyu Türki­ye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e getirip Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için “mülteci” demişti. Selmanoğlu, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalmasını savunurken “Şunu bir kere çok iyi bilmesi lazım o insanla­rın. Çoğu Atatürkçüyüm falan di­yor ya. Atatürk’ün kendisi Sela­nik göçmeni, mülteci” ifadeleri­ni kullanmıştı.

Selmanoğlu, geçen haftalarda yine aynı kanalda konuk olduğu bir programda, konuyla ilgili gelen soru üzerine "pişmanlığını" ifade etmiş ve "Yanlıştı bugün olsa söylemem" demişti.