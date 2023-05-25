Ümit Özdağ'ın desteğinin ardından HDP ve Yeşil Sol Parti'nin açıklama yapacağı saat belli oldu

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:49

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:09

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna ilişkin Zafer Partisi ile yürüttüğü görüşmelerin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi. İki parti arasında genel başkanların imzasıyla 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı.

Yaşanan gelişmelere ilişkin HDP'den kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız" denildi.

HDP VE YEŞİL SOL PARTİ'NİN 'ÖZDAĞ' TOPLANTISI

HDP ve Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşması sonrası durum değerlendirmesi için toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada protokolde yer alan kayyımla ilgili belirlemelerin evrensel demokratik ilkelere aykırı olduğu ve nihai kararın bugün duyurulacağı bildirildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın, saat 13.30'da HDP Genel Merkezi'nde 2. tur kararına ilişkin açıklama yapacak.