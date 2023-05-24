HDP ve Yeşil Sol'dan Ümit Özdağ açıklaması: Durum değerlendirmesi yapacağız

Yayınlanma: 24.05.2023 - 14:29

Güncelleme: 24.05.2023 - 14:33

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi ile yürüttüğü görüşmelerin sonucunu ortak açıklamayla duyurdu. Açıklamada konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

İki parti arasında ayrıca genel başkanların imzasıyla 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. Bu gelişmenin ardından, birinci turda Kılıçdaroğlu'na destek kararı açıklayan HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ne yönde tavır alacağı merak konusu oldu.

Yaşanan gelişmelere ilişkin HDP'den kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız" denildi. Aynı açıklama Yeşil Sol Parti'nin resmi hesabından da yapıldı.

"BOYKOT MOYKOT YOK"

Öte yandan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve 27. Dönem Van Milletvekili Sezai Temelli de Twitter hesabından "Boykot moykot yok! Sandığa gideceğiz faşizmi yıkacağız, iktidarı değiştireceğiz. Faşizmi yıkacak güç bize karşı yazılmış her türlü protokolü de kimlerin ağzına tıkayacağını çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.