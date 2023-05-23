Mardin'de HDP ve DBP'li eski ilçe eş başkanlarına gözaltı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:24

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:25

Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Nusaybin ilçesinde HDP eski ilçe eş başkanı Ş.K., Çölova köyü muhtarı F.A. ve F.D., Kızıltepe ilçesinde DBP eski ilçe eş başkanı M.D. ve M.Y. ile S.İ. gözaltına alındı.

Kişilerin jandarma ve Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.