Ümit Özdağ'ın mahkeme ifadesi: 'Benim için suikast düşünülüyor'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:32

Güncelleme: 22.01.2025 - 13:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasilere yönelik başlatılan soruşturmalar, gözaltı ve tutuklama kararları kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması tepkiyle karşılandı.

Özdağ hakkına, partisinin 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen il başkanları çalıştayındaki konuşması nedeniyle 20 Ocak'ta, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma başlatılmasına neden olan konuşmasında Özdağ, "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştı" şeklindeki ifadeler kullanmıştı. Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletilmiş, dosyaya, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlaması eklenmiş ve soruşturmanın başlatıldığı günün akşamı, Ankara'da gözaltına alınmıştı.

KAYSERİ OLAYLARI ÖZDAĞ'A KALDI

Ankara'dan İstanbul'a getirilen Özdağ, bir gece nezarette tutulduktan sonra dün İstanbul Adliyesi'ne getirilerek savcılıkça ifadesi alınmıştı. Savcılık, Özdağ'ın 2020 - 2024 tarihleri arasında yapmış olduğu 11 sosyal medya paylaşımını 'delil' olarak dosyaya eklemişti. Özdağ ayrıca Kayseri'de, 30 Haziran 2024 - 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında yaşanan ve yaklaşık 15 bin 100 kişinin katıldığı, 26 ikamet, işyeri ve 166 aracın zarar gördüğü, 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı olaylardan da sorumlu tutuldu. Ümit Özdağ savcılık ifadesinde bu suçlamalara tek tek yanıt vererek, suçlamaları reddetti.

"SURİYELİLERE DÜŞMANLIĞIMIZ YOK"

Savcılıkça ifadesi alınan Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' iddiasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Ümit Özdağ, dünyada en fazla göç alan ülkenin Türkiye olduğunu, kendilerinin de Zafer Partisi olarak bunun kalkınmayı engellediğini ve Türkiye'yi ciddi bir jeopolitik tehditle karşı karşıya bıraktığını savunduklarını, 2011 sonrasında kaldırılan mayınların tekrar yerleştirilmesini, Anadolu projesi ile yasaya uygun olarak sığınmacıların geri dönmelerini istediklerini kaydederek, "Suriyelilere düşmanlığımız yoktur. Allah kimseye Suriyelilerin başına geleni kimseye vermesin" dedi.

"İLAÇLARIMI ALAMADIM"

Yemek yediği restoranda çok sayıda polis tarafından gözaltına alındığını ve ilaçlarını dahi alamadan muayeneye götürüldüğünü belirten Özdağ, "180 km hızla sürat yapan bir araçla İstanbul'a getirildim. Geceyi Vatan Emniyet'te geçirdim. Öğlen saat 13.00'e kadar Vatan Caddesindeydim" diyerek, adliyeye geldiğinde başka bir dosyanın, mevcut dosyaya eklendiğini öğrendiğini ifade etti.

"EVLERİNİZE DÖNÜN ÇAĞRISI YAPTIM"

Cumhurbaşkanına hakaret etmediğinin ortaya çıktığını kaydeden Özdağ, savcının; Kayseri'deki olaylarla ilgili attığı tweet'lerin bir ortam yarattığını düşündüğünü ifade ederek, Kayseri ile ilgili tweet'lerinde insanlara evlerine dönme çağrısı yaptığını, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda kendisine ait paylaşımların olmadığını ve olaylarla ilgili hiçbir Zafer Partilinin gözaltına alınıp tutuklanmadığını belirtti.

"BENİM İÇİN SUİKAST DÜŞÜNÜLÜYOR"

Kayseri olaylarında Zafer Partisi'nin bir ilgisinin olmadığını söyleyen Özdağ, bunun 'kurgu' olduğunu, ortada bir suç olmadığı halde sosyal medyada trol hesaplar tarafından 'Ümit Özdağ tutuklansın' kampanyası başlatıldığını ve bu hesapların kaynaklarının politik olduğunu belirterek, "Bana gelen bir bilgi de; tutuklanmamın bu kadar çok arzu edilmesinin sebebi, rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na gerçekleştirilen suikastın benzerinin, benim için düşünülmesi yönündedir. Birileri bunu düşünüyorsa bilsinler, uzun zamandan beri bunun farkındayım" dedi.

HAKİMLİK DEĞERLENDİRMESİ: "KAÇABİLİR"

Özdağ'ın avukatlarını da dinledikten sonra kararını açıklayan İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, Özdağ'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların beirlendiğini ve somut delillerin mevcut olduğunu kaydetti. Eylemlerin gerçekleşme şekillerini dikkate alan hakimlik, Ümit Özdağ'ın kaçacağına yönelik somut olgunun da var olduğuna kanaat getirdi.

TUTUKLAMA KARARI

Hakimlik, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına karar verdi.