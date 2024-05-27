Ümit Zileli, Ümit Özdağ'a başdanışman oldu

Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:13

Güncelleme: 27.05.2024 - 13:16

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci-yazar Ümit Zileli'nin partisinde "İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı" görevine getirildiğini duyurdu.

Özdağ'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden Zileli'yle birlikte fotoğrafını da paylaşarak yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli dostum Ümit Zileli Zafer Partisi İletişimden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarının muhafazası ve ülkemizin örtülü istilasına karşı mücadele edeceğiz. "

İşte Özdağ'ın paylaşımı: