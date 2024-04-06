Zafer Partisi'nin İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu parti sözcüsü oldu

Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:42

Güncelleme: 06.04.2024 - 09:42

4 Nisan tarihinde yaptığı paylaşım ile partilileri merak içerisinde bırakan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarın Zafer Partisi Genel Merkezi'nde sayın Azmi Karamahmutoğlu ile buluşup, Zafer Partisi'nde üstleneceği yeni görevini açıklayacağız."

PARTİ SÖZCÜSÜ OLACAK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün akşam yaptığı paylaşım ile Azmi Karamahmutoğlu'nun yeni görevini açıkladı. Karamahmutoğlu Zafer Partisi'nin parti sözcülüğünü üstlenecek.

Zafer Partisi'nin İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 2.12 oy almış ve en çok oy alan dördüncü aday olmuştu.