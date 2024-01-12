Ümitcan Uygun'un adının geçtiği Aleyna Çakır davası üç buçuk yıldır aydınlatılamadı
Şüpheli şekilde evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın ölümünün üzerinden üç buçuk sene geçti. Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından İrem Esra Kömürcü Altun, “İntihar denilerek kapatılmak isteniyor” dedi.
Ankara’da Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen, 2020 yılında evinde ölü bulundu. Geçen 3.5 yılda Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü halen aydınlatılmadı. Şüpheli Ümitcan Uygun hakkında, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “tehdit” suçlarından ceza verilirken ardından, “silahlı tehdit” suçlarından aynı yıl ceza verildi.
Çakır’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, soruşturmanın kapatılma aşamasında olduğu belirtildi. Dava açılmamasına tepki gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından İrem Esra Kömürcü Altun, Cumhuriyet’e konuştu.
Dosyaya ilişkin bilgi veren avukat İrem Esra Kömürcü Altun, “Ümitcan Uygun’un, Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği esnada ne yaptığına ilişkin verdiği beyanların doğru olmadığı ortaya çıktı. Uygun’un olayın ertesi günü özellikle eve kendisi gitmeyip adeta cenazeyi bulması için eve başkasını göndermesi ve bu konuda verdiği çelişkili ifadelerin üzerinde durulmamıştır” dedi.
Altun sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ümitcan Uygun dosyanın en büyük şüphelisi olmasına rağmen hakkında tutuklama tedbiri dahi uygulanmadığından, Esra Hankulu’nun cinayeti ile yargılanmıştır ve ceza aldığı ortadadır. Savcılık dava açmak yerine dosyayı ‘intihar’ diyerek kapatmak istiyor.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- Çok konuşulacak 'Yavaş' iddiası
- CHP'de dikkat çeken 'istifa' kararı
- Gökhan Zan'a 'Hatay' teklifi: 'Cin gibi adam...'
- 152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi
- Cumhur İttifakı ortağından Kurum'a veto
- Doğada bulunuyor kandaki zehri temizliyor
- 'Bize uygulanan yasa...'
- Yavaş'ın Beşikçioğlu itirazının perde arkası!